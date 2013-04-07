Перенос галерей в Джумлу

Наполнение сайтовЗавершен18 заявок178 просмотров
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Нужно перенести несколько фотогалерей на сайт, сделанный на Джумле со старого движка, т.е. перенаполнить.

около 25 галерей по 30-40 фото

11 лет назад
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kpacoma81
Оксана 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$10
2 дня
Спасибо, все быстро сделано
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