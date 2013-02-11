Поиск адресов и рассылка приглашений

$60
Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок175 просмотров
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Необходимы добросовестные, эффективные люди, для выполнения поставленных задач в Интернете.

Задача №1: Поиск адресов и рассылка приглашений.

Испытательный период - неделя.

Оплата: 60$/неделя. (Испытательная неделя)

По результатам выполнения задания возможно оговорить постоянную работу, как контент менеджер, модератор сайтов, социальных групп и т.д.

11 лет назад
S_Shvydkij
Сергей 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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