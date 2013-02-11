Поиск информации для обучающего сайта

Для сайта посвященного обучению нужно найти информацию о самоучителях. Всего 41 тема, например:

арабский самоучитель

иврит самоучитель

самоучитель игры на гармошке

самоучитель excel

гипноз самоучитель

и т.д.

Самоучители могут быть в виде книги, в виде онлайн-учебника, платные или бесплатные.

По каждой теме нужно найти по 10 самоучителей. Каждый самоучитель должен включать в себя:

1) Текст - 500-3000 знаков(писать и рерайтить ничего не нужно! нужны описания самоучителя с других сайтов!)

2) Картинка - это может быть обложка книжки, логотип онлайн-самоучителя либо какая-то другая тематическая картинка

3) ссылка на самоучитель - нужна прямая ссылка на самоучитель, а не на его описание на каком-нибудь сайте!

4) нужно указать платный ли или бесплатный это самоучитель. Если платный - укажите цену.

Оплата - WMR, без предоплаты. Можно оплачивать частями, после проверки качества данных.

Сразу указывайте сроки и цены, спасибо.