Поиск информации для обучающего сайта

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Для сайта посвященного обучению нужно найти информацию о самоучителях. Всего 41 тема, например:
арабский самоучитель
иврит самоучитель
самоучитель игры на гармошке
самоучитель excel
гипноз самоучитель
и т.д.
Самоучители могут быть в виде книги, в виде онлайн-учебника, платные или бесплатные.
По каждой теме нужно найти по 10 самоучителей. Каждый самоучитель должен включать в себя:
1) Текст - 500-3000 знаков(писать и рерайтить ничего не нужно! нужны описания самоучителя с других сайтов!)
2) Картинка - это может быть обложка книжки, логотип онлайн-самоучителя либо какая-то другая тематическая картинка
3) ссылка на самоучитель - нужна прямая ссылка на самоучитель, а не на его описание на каком-нибудь сайте!
4) нужно указать платный ли или бесплатный это самоучитель. Если платный - укажите цену.
Оплата - WMR, без предоплаты. Можно оплачивать частями, после проверки качества данных.
Сразу указывайте сроки и цены, спасибо.
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