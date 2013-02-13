Исполнители для наполнения сайта

На один из крупных сайтов туристической тематики ищутся контент-менеджеры с опытом рерайта текстов.

Что необходимо делать?

1. Для выбранного из списка объекта написать текст по заданному формату (рерайт!!!) и залить его на сайт;

2. Добавить название объекта на русском и английском языках; внести адрес;

3. Залить 5 самостоятельно найденных фотографйи из Интернета.

Стоимость работы: 60 рублей за 1000 зн. без пр.

В неделю необходимо заливать не менее 25 пунктов.