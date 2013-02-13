Исполнитель для наполнения сайта о казино

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок458 просмотров
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Ищем авторов на постоянной основе для наполнения информационного сайта об онлайн-казино. Обзоры игр, казино, статьи, новости и т.п. Наличие опыта по тематике азартных игр крайне желательно.

В первый месяц потребуется порядка 500к. В дальнейшем - 50...100к в месяц.

Оплата по объему выполненной работы. Цена за 1к может варьироваться в зависимости от типа материала - рерайт, копирайт или перевод. Пожалуйста, указывайте свой опыт и предложения по цене. Возможна работа с несколькими авторами или с командой.

11 лет назад
CasinoJet
Андрей 
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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