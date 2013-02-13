Исполнитель для наполнения сайта о казино

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В первый месяц потребуется порядка 500к. В дальнейшем - 50...100к в месяц.

Оплата по объему выполненной работы. Цена за 1к может варьироваться в зависимости от типа материала - рерайт, копирайт или перевод. Пожалуйста, указывайте свой опыт и предложения по цене. Возможна работа с несколькими авторами или с командой.