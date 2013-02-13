Добавить логотипы брендов на сайт

Суть очень проста, нужно будет добавлять "новости". Самому не нужно ничего писать. Всю технологию расскажу. Проект только открылся и на первых парах оплата не очень высокая, но при длительном сотрудничестве она будет увеличиватся.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно найти несколько логотипов производителей (типа Jonson&Jonson, Baush and Lomb) и добавить на сайт.
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