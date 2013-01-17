Oleg_Sviridov

$50
Нужно найти несколько логотипов производителей (типа Jonson&Jonson, Baush and Lomb) и добавить на сайт.
Наполнение сайтов15 заявок
Закрыт
12 лет назад
Нужно найти несколько логотипов производителей (типа Jonson&Jonson, Baush and Lomb) и добавить на сайт.
Требуется наполнить каталог интернет-магазина 250 позиций. Нужны по 1 фотографии, спецификация, описание товара. Список позиций, предоставлю. Тематика магазина- контактные линзы. + Несколько статей - как пользоваться, ухаживать за линзами. ...