Контент-менеджер: публикация материалов (WP)

Нужен контент-менеджер ("публикатор, постер") для публикации материалов на сайте строительной тематики. Постоянная работа

Работа производится через автоматизированный интерфейс.

Подробнейшая пошаговая инструкция в PDF приложена к заданию.

Оплата: 50 рублей за каждую опубликованную статью. Минимальная сумма выплаты – 1500 рублей, вывод з/п возможен два раза в месяц (WMR, WMZ)

Требования к соискателям:

- опыт работы с Wordpress – публикация материалов, работа с плагинами и дополнительными полями, картинками

- умение искать картинки в зарубежном интернете и обрабатывать (оптимизировать их) для публикации на сайте (подробности в инструкции)

- умение искать видео-материалы на youtube

- понимание, что такое чистый HTML-код

- грамотный русский язык и навыки "писательства" (ничего сложного – описание для видео + картинок)

- умение ЧЕТКО следовать инструкции :)

P.S. В данный момент в ожидании публикации висит более 50 статей.