Найти 100 инфобизнесменов рунета

Здравствуйте!

Необходимо составить список инфобизнесменов рунета. (100 человек)

При этом важно чтобы было не меньше 10 000 подписчиков.

Составить в таблице ексель. Первый столбец- кто, 2й- количество подписчиков 3й. ссылка на его сайт, 4й- как связаться.