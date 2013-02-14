Контент-менеджер на сайт автомобильных объявлений

Есть действующий сайт проекта по VoIP и IP-PBX - http://voip.altron.ua/ Материалы на 3-х языках. Есть необходимость по улучшению материалов сайта, включая описания решений и услуг, оборудования. Нужны доработки текстов, создание схем, диаграмм, возможно презентаций. Есть список ...
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Требуется контент-менеджер на сайт, публикующий автомобильные объявления (CMS Битрикс).
Задачи - ежедневная публикация определенного кол-ва объявлений о продаже автомобилей (копирование с сайтов-партнеров): заполнение полей с техническими характеристиками, загрузка фотографий. Все действия простейшие, на уровне копировать/вставить. Еженедельная оплата любым удобным для исполнителя способом: электронные платежные системы, перевод на карту российского банка либо на KIWI-кошелек. Опыт подобной работы не обязателен - задача максимально простая + всегда поможем с обучением. Пишите, пожалуйста, свои предложения по расценкам за 1 позицию (1 объявление).
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