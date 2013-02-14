Контент-менеджер на сайт автомобильных объявлений

Требуется контент-менеджер на сайт, публикующий автомобильные объявления (CMS Битрикс).

Задачи - ежедневная публикация определенного кол-ва объявлений о продаже автомобилей (копирование с сайтов-партнеров): заполнение полей с техническими характеристиками, загрузка фотографий. Все действия простейшие, на уровне копировать/вставить. Еженедельная оплата любым удобным для исполнителя способом: электронные платежные системы, перевод на карту российского банка либо на KIWI-кошелек. Опыт подобной работы не обязателен - задача максимально простая + всегда поможем с обучением. Пишите, пожалуйста, свои предложения по расценкам за 1 позицию (1 объявление).