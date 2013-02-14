Контент-менеджер для интернет-магазина teploson.ru

Есть действующий сайт проекта по VoIP и IP-PBX - http://voip.altron.ua/ Материалы на 3-х языках. Есть необходимость по улучшению материалов сайта, включая описания решений и услуг, оборудования. Нужны доработки текстов, создание схем, диаграмм, возможно презентаций. Есть список ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В интернет магазин, требуется контент-менеджер с расчетом на долгосрочное сотрудничество.
- Грамотность и аккуратность, даже педантичность — обязательные условия.
- Фотографии предоставим.
- Описание, часть предоставим, часть необходимо найти, осуществить рерайт или придумать.
- Описания должны быть SEO-оптимизированы (научим при необходимости).
- Необходимо проставлять теги, делать перелинковку.
Оплата сдельная (цена пока не определена, рассматриваются предложения). Смотрим, как вы работаете, вы смотрите, как мы оплачиваем, затем увеличиваем объемы. Сроки не критичны, интересует долгосрочное сотрудничество.
Тестовое задание.
Пробные выкладки.
Все выкладки делать в соответствии с инструкцией (разработана для другого интернет-магазина, но требования те же).
Краткое описание и характеристики товара должны быть уникальными (90% и выше).
http://teploson.ru/product/postelnoe-bele-tysjacha-i-odna-noch-76581/
http://teploson.ru/product/postelnoe-bele-tysjacha-i-odna-noch-76572/
http://teploson.ru/product/postelnoe-bele-tysjacha-i-odna-noch-76641/
Все присылать в word (ом) формате
почта для ответа [email protected]
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