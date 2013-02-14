Заполнение CMS имеющимся контентом

Есть самописный софт, для отображения html-страниц в некой иерархии (аналог Microsoft Help).

Нужно контент из этих страниц разместить в CMS (пока не выбрана - обсуждаемо) с сохранением иерархии.

(Смысл задачи - разместить этот контент на сервере и сделать редактируемым)

Оформление - минимальное, но блочная верстка должна поддерживать дальнейшее натягивание CSS.

Пример (это одна из 3-х частей) можно скачать здесь: http://goo.gl/XkYdR

(если в окно программы пусто - запустите из под администратора)