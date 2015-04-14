Есть готовый интерьер, нужна очень качественная визуализация с настройкой текстур. Выполнение ОБЯЗАТЕЛЬНО в 3dMax 14!!
Создание макета дома(3д модель) , внешняя часть
необходимо сделать внешнюю визуализацию дома (3Д МОДЕЛЬ) фото во вложении.
Пишите цену сроки. Размеры должны быть реальные! мм в мм конечно не надо , главное не нарушать пропорции!
Заявки фрилансеров
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