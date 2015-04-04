Добрый день. Есть проект дома, его нужно визуализировать и сделать по нем "экскурсию" (обзор комнат и двора). Пример как это сделано на сайте: https://www.viebrockhaus.de/fileadmin/media/haeuser/edition500b/Rundgang/index.html только это фото-обзор готового дома, а у ...
Виз-ия Зал 73м2+прихожая13м2+та мбур 11м2=97м2
Виз-ия Зал 73м2+прихожая13м2+та мбур 11м2=97м2
Визуализация ,все подобрано -Зал 73м2+прихожая13м2+тамбур 11м2=97м2 пишите цены и сроки
Заявки фрилансеров
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