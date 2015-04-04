Добрый день, необходимо разработать дизайн индустриального уровня для FPS, под unity 5

я этот процесс вижу как итерации

1я итерация - это прототип левела собранный в юнити на базе фото референсов (расставлены коробки wite box для всех построек, и пролегающей территории, пропсов) и подобрать фотореференсы на каждую коробку - в последствии это будет служить задачами для 3д

2я итерация - коробки white box заменить на замоделенные объекты настроить свет

так же есть задачи по low poly моделингу предметов окружения, сооружения, пропсы, природа, текстуры реалистичные

фото текстуры, unity 5 и PBR материалы, кто заинтересован в сотрудничестве и обладает нужными навыками пишите, для дальнейшего обсуждения сотрудничества