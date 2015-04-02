Нарисовать домик по фотографии

Требуется нарисовать новый домик по фотографии.

Первая картинка на голубом фоне, с ней вам нужно поработать.

Есть PSD исходик, нужно убрать небоскрёб и нарисовать 10ти этажный дом по фотографии, деревья и землю оставляем.

Рисунок должен быть не хуже исходника, т.е рисуем в таком стиле.

На 3й картинке пример ка не должен выглядеть дом на этом голубом фоне среди красивых деревьев ..

От вас цена и сроки.

Мне не нужен 3D макет, прост объёмный домик с деревьями как на первой картинке.