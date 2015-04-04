Нужно сделать изображение кабинета с мебелью. Есть пример. Подробности по запросу. Оплата по факту выполнения.
Сделать в 3D.
Доброго дня. Необходимо сделать персонаж в 3D за неделю? Риги обязательно. Текстуры не нужно.
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