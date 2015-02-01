stepanstepan

Степан stepanstepan

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)
$1
10 баллов
10 лет назад
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Все хорошо. спасибо за сотрудничество
По проекту все выполнил, претензий не было, но и оплаты то же. Жаль но... Личные сообщения прочитаны, ответа нет денег то же. Успехов ... :(
Ответный отзыв
apache_borys
Борис 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Добавление товаров в интернет-магазин
Webasyst
Ответственный и качественный исполнитель. Рекомендую.
Супер заказ, не работа а удовольствие, все благодаря грамотному подходу заказчика. СПАСИБО. Успехов.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#195
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#14
Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#45
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#347
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#447
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#558
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#680
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