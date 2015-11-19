Работа с 1с

В организации 1С на базе 7, но переделана специально под ветеринарную клинику. Нужно вносить новшества в программу по конкретных заданиях (дописывать). Креативность и сообразительность здесь очень будет уместной.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить выгрузку из 1с УТ 11 на сайт men-st24.ru. Необходимо чтобы выгружался товар, его кол-во на складе, фото товара, описание и определенная цена. Сайт использует CMS систему 1c-bitrix. Для теста будет предоставлена копия сайта. Оплата по факту.
Срок не позднее 2-4 ноября
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