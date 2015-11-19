Работа с 1с

Добрый день! Имеется 3-4 поставщика и их остатки у кого, в ексель раз в день, у кого онлайн остатки. Требуется свести все эти данные в единый виртуальный склад. Чтобы менеджер мог видеть в 1С остатки по всем поставщикам ...