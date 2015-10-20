Программист 1С 7

1С-программированиеЗакрыт8 заявок234 просмотра
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В организации 1С на базе 7, но переделана специально под ветеринарную клинику. Нужно вносить новшества в программу по конкретных заданиях (дописывать). Креативность и сообразительность здесь очень будет уместной. 

8 лет назад
ivashkosvetlana
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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