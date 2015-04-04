Добрый день, необходимо разработать дизайн индустриального уровня для FPS, под unity 5 я этот процесс вижу как итерации 1я итерация - это прототип левела собранный в юнити на базе фото ...
Создание нескольких анимаций для игрового персонажа в Блендере
Скелет уже настроен, риг сделан. Необходимо создать несколько игровых анимаций для игрового человекообразного ( не сложного по геометрии персонажа) в Блендере. Необходимы анимации (бег, ходьба, прыжок, стоит дышит, плывет в воде, бросает гранату, ползет по стене). =7 штук...
Все должны быть зацикленные и выстроенные в линейку . Должно быть качественно. Срок неделя + -
за каждую анимацию 350 руб. Итого за 7 штук анимаций 2500руб. (Мы не фирма), индивидуальный творческий игровой проект.
Оплата переводом на вебмани или яндексденьги после проверки анимации программистом в игре. Проект реален, все о нем знают. Никого не подводим, что обещаем всегда выполняем, можете поглядеть: http://www.youtube.com/watch?v=FG49ujmHRAQ (возможны далее другие постоянные заказы если сделаете хорошо).
Приветствуется добропорядочность и вежливость.
С уважением Святослав.
Заявки фрилансеров
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