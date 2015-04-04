Анимированный 3д-ролик без озвучки на 10-20 сек.

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Закрыт6 заявок157 просмотров

Ребята, предлагайте цену. Естественно, предпочтение не слишком высокой стоимости - я не прошу делать суперский мини-фильм.

10 лет назад
never_die
36 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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