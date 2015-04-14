3d визуализация интерьера и сруктурирование в 3ds Max 14

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  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок182 просмотра

Есть готовый интерьер, нужна очень качественная визуализация с настройкой текстур. Выполнение ОБЯЗАТЕЛЬНО в 3dMax 14!!

3ds Max
10 лет назад
lilya1990
Лилия 
34 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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