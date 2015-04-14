3d визуализация интерьера и сруктурирование в 3ds Max 14

Добрый день. Есть проект дома, его нужно визуализировать и сделать по нем "экскурсию" (обзор комнат и двора). Пример как это сделано на сайте: https://www.viebrockhaus.de/fileadmin/media/haeuser/edition500b/Rundgang/index.html только это фото-обзор готового дома, а у ...