Создание от 80 3D моделей по фотографиям

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен6 заявок313 просмотров

Задача состоит в том, чтобы создать большого количества 3D моделей по 2d рисункам.

8 заготовок и 10 вариаций каждой заготовки. Далее будет требоваться залить данные модели в текстуры.

Для понимания прилагаю тестовое задание. Пожелание кончено сделать тестовое.

10 лет назад
skyonline
Ольга 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
10 лет назад
$200
10 дней
Исполнитель очень ответственный. Сделал работу качественно, на высоком профессиональном уровне. Будем продолжать сотрудничество.
Сотрудничество было успешным.

Заявки фрилансеров

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
10 лет назад

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