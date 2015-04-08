Спроектировать 5 визуализаций по эскизам для дипломной работы

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт9 заявок181 просмотр

Необходимо спроектировать 5 визуалиций по эскизам (1 эскиз = 1 визуализация), помещение - Салон красоты, тематика Арт-деко.

Основа помещения есть, необходимо сделать сам интерьер, подобрать и расставить предметы

Кто готов взяться? Цены и сроки, пожалуйста.

10 лет назад
4er4el777
Николай 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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