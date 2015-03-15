4er4el777

Николай 4er4el777

 
29 летУкраина/Одесса
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редизайн сайта

    Требуется сделать редизайн сайта, тематика - Аварийное открывание замков Нужен дизайн 3-х страниц: главная, страница со статьями, новостями и страница контакты. сайт - http://autokluch.net/ Нужен яркий, современный запоминающийся дизайн! Четкого, детального представления какой он должен быть на данный ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Спроектировать 5 визуализаций по эскизам для дипломной работы

    Необходимо спроектировать 5 визуалиций по эскизам (1 эскиз = 1 визуализация), помещение - Салон красоты, тематика Арт-деко. Основа помещения есть, необходимо сделать сам интерьер, подобрать и расставить предметы Кто готов взяться? Цены и сроки, пожалуйста.

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать сайт знакомств на wordpress + buddypress

    Добрый день, требуется доработка сайта знакомств. стоит Wordpress + Buddypress, шаблон sweetdate. Доработать требуется в основном профиль, по примеру сайта badoo.com 1) Сделать ajax переписку, как например на badoo или vk, чтобы сообщения приходили без перезагрузки. и ...

    WordPressWooCommerceAjax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка личных сообщений в Wordpress + Buddypress

    Есть связки wordpress + buddypress, в ней по умолчанию есть приватные сообщения, НО чтобы увидеть ответное сообщение нужно обновить страницу Нужно сделать чтобы сообщения появлялись без обновления страницы От вас предложения стоимости и сроков.

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад