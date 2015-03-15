Требуется сделать редизайн сайта, тематика - Аварийное открывание замков Нужен дизайн 3-х страниц: главная, страница со статьями, новостями и страница контакты. сайт - http://autokluch.net/ Нужен яркий, современный запоминающийся дизайн! Четкого, детального представления какой он должен быть на данный ...
- Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо спроектировать 5 визуалиций по эскизам (1 эскиз = 1 визуализация), помещение - Салон красоты, тематика Арт-деко. Основа помещения есть, необходимо сделать сам интерьер, подобрать и расставить предметы Кто готов взяться? Цены и сроки, пожалуйста.3D-графика9 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, требуется доработка сайта знакомств. стоит Wordpress + Buddypress, шаблон sweetdate. Доработать требуется в основном профиль, по примеру сайта badoo.com 1) Сделать ajax переписку, как например на badoo или vk, чтобы сообщения приходили без перезагрузки. и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть связки wordpress + buddypress, в ней по умолчанию есть приватные сообщения, НО чтобы увидеть ответное сообщение нужно обновить страницу Нужно сделать чтобы сообщения появлялись без обновления страницы От вас предложения стоимости и сроков.Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад