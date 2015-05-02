Написать 4 текста (рерайт)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок163 просмотра

Требуется дешевый рерайт 4-х текстов. Тематика - о жизни человека, чем занималя, какие награды получил, и прочее.

Уникальность по адвего 100%. Можно абзацы менять местами, придумывать своё для уникальности текста.

Объем около 2-3 тыс. знаков на текст. Ссылки и подробности скину исполнителю.

10 лет назад
goldeagle
40 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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