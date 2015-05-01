Нужно некоторое количество текстов для интернет-магазина детских товаров. Оплата за 1000 знаков без пробелов 50 руб, Яндекс Деньги. Хотелось бы найти исполнителя, к которому всегда можно было бы обращаться, т.к. тексты ...
Писать текста для туристического сайта
Предоставляю текста по туристической тематике, которые в свою очередь нужно будет переписать. Грамотно и интересно!
Пишите цену за 1000 слов.
Работы примерно от 50.000 до 250.000 тысяч слов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен грамотный рерайтер для написания текста на тему Компьютеров (Ремонт, программы и т.п.) Одобряю только качественный рерайт, где пользователь который будет читать данный текст, нашёл ответ на свой вопрос, т.е. улучшения Поведенческого ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
Задание для геймеров с опытом игры от 1 года. Необходимо писать уникальные статьи по онлайн играм для геймерского портала. Оплата: 150 руб за статью. Статей надо много по разным ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
В данном разделе wes-ex.ru/ex-korobki представлены взрывозащищенные коммутационные коробки и корпуса – это такое специальное промышленное оборудование. Исполнитель должен на любые 5 коробок представленных там, написать обзор на 3000 знаков каждый. 1 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужно подготовить каталог препаратов которые используются в андрологии (направление урологии, занимающееся лечением болезней и нарушений в мужской половой сфере). Работу лучше всего сделают медики с фармацевтическим образованием. Итак, нужно: ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Подготовить контентные и промо-письма для рассылки. Сгенерировать классные маркетинговые идеи для рассылки тематики бизнес. Разработать стратегию email маркетинга.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
SEO ТРЕБОВАНИЯ Основной ключевой запрос – название модели - использовать 1 раз в точном вхождении, в части текста близкой к его началу; - 1 раз в разбавочной форме (изменение окончания, ...Копирайтинг37 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно написать текст для Landing Page. Тема образование, подготовка к ОГЭ ЕГЭ по . Около 5-6 тыс знаков. Оплата 1к-100р. примерное содержание страницы в тезисном виде есть.Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Требуется качественный рерайт 9000 знаков. Уникальность: 95%+ и нужно, чтобы после рерайта текст составил 9000–10000 знаков. Файл прилагается. Ключевики по частям текста и заметки по добавлению районов тоже в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад