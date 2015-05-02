Копирайт серии статей свадебной тематики.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт22 заявки366 просмотров

Ищу копирайтера для создания серии статей на свадебную тематику. Статьи преимущественно будут публиковаться в соц. сетях.

Цель статей – дать действительно полезную информацию молодоженам о подготовке к свадьбе.

Размер статей – такой, какой нужен для качественного раскрытия темы. Слишком большие статьи необходимо будет делить на несколько осмысленных частей с интригующими переходами (каждая часть по 2 – 3 тысячи знаков без пробелов).

Стиль статей – легкий, ненавязчивый совет эксперта, без назидания и сухости. Без языковых выкрутасов.

Требования:

1. Проживание – Россия.

2. Опыт работы (ссылочку на портфолио пожалуйста сразу), очень желательно знание свадебной тематики.

3. Пол – женский. (мужики, извиняйте).

4. Ответственность.

По каждой статье будет предоставляться:

- Тема статьи

- Источники материала (полезные видео и статьи по теме, с которыми нужно будет ознакомиться перед написанием)

Оплата – 70руб. за 1000 знаков без пробелов.

10 лет назад
lexx-t
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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