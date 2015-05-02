Составить небольшое описание компании. Копирайт на английском

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки255 просмотров

Статья предназначена для главной страницы.

Нужен качественный материал на английском. Наличие стилевых, пунктуационных, и не дай бог, орфографических ошибок запрещено!

Наш сайт: www.kernel-video-sharing.com

Такого текста на сайте сейчас нет, но можно составить представление исходя из сайта. Также я могу сказать, что компания KVS представляет собой команду сильных разработчиков, которые делают и продают этот софт уже 7 лет. Софт получился очень профессиональным, с максимально возможным количеством функционала и может использоваться для видеопроекта любой сложности. Также у компании действительно очень сильная "человеческая" техподдержка, которая готова помочь с любыми сложностями по продукту. Сейчас продукт начинает переориентироваться с узкопрофессиональной аудитории на широкого потребителя.

Оплата 75 руб за 1000 символов. Работа постоянная.

10 лет назад
web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужны статьи про Warface

    Задания только для гуру-геймеров знающий об этой игре все! Выбираете тему сами. Пишите статью. Подбираете 2-3 УНИКАЛЬНЫХ изображения (ваши скрины с игрушки). Картинки тоже буду проверять на уникальность. Статья ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Составить список компаний

    $5

    Необходимо составить список юридических компаний, которые расположены в Киеве и области Суть задачи: 1. Собрать базу с названием, телефоном и адресами 2. Свести данные в таблицу для отчета ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать 4 текста (рерайт)

    Требуется дешевый рерайт 4-х текстов. Тематика - о жизни человека, чем занималя, какие награды получил, и прочее. Уникальность по адвего 100%. Можно абзацы менять местами, придумывать своё для уникальности текста. Объем ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Писать текста для туристического сайта

    Предоставляю текста по туристической тематике, которые в свою очередь нужно будет переписать. Грамотно и интересно! Пишите цену за 1000 слов. Работы примерно от 50.000 до 250.000 тысяч слов.

    Копирайтинг67 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты для сайта детских товаров

    Нужно некоторое количество текстов для интернет-магазина детских товаров. Оплата за 1000 знаков без пробелов 50 руб, Яндекс Деньги. Хотелось бы найти исполнителя, к которому всегда можно было бы обращаться, т.к. тексты ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен качественный рерайт

    Нужен грамотный рерайтер для написания текста на тему Компьютеров (Ремонт, программы и т.п.) Одобряю только качественный рерайт, где пользователь который будет читать данный текст, нашёл ответ на свой вопрос, т.е. улучшения Поведенческого ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Технический копирайт на тему пром. оборудования

    $50

    В данном разделе wes-ex.ru/ex-korobki представлены взрывозащищенные коммутационные коробки и корпуса – это такое специальное промышленное оборудование. Исполнитель должен на любые 5 коробок представленных там, написать обзор на 3000 знаков каждый. 1 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Собрать и классифицировать каталог препаратов по андрологии

    Здравствуйте. Нужно подготовить каталог препаратов которые используются в андрологии (направление урологии, занимающееся лечением болезней и нарушений в мужской половой сфере). Работу лучше всего сделают медики с фармацевтическим образованием. Итак, нужно: ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Email-письмо (маркетолог)

    Подготовить контентные и промо-письма для рассылки. Сгенерировать классные маркетинговые идеи для рассылки тематики бизнес. Разработать стратегию email маркетинга.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад