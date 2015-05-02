Составить небольшое описание компании. Копирайт на английском

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Наш сайт: www.kernel-video-sharing.com

Такого текста на сайте сейчас нет, но можно составить представление исходя из сайта. Также я могу сказать, что компания KVS представляет собой команду сильных разработчиков, которые делают и продают этот софт уже 7 лет. Софт получился очень профессиональным, с максимально возможным количеством функционала и может использоваться для видеопроекта любой сложности. Также у компании действительно очень сильная "человеческая" техподдержка, которая готова помочь с любыми сложностями по продукту. Сейчас продукт начинает переориентироваться с узкопрофессиональной аудитории на широкого потребителя.

Оплата 75 руб за 1000 символов. Работа постоянная.