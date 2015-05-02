Требуется написание статей про телефоны

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт25 заявок339 просмотров

Требуется копирайт и рерайт статей для сайта – ремонт телефонов.

Желательно базовые знания терминов.

Под каждую модель необходимо сделать копирайт или рерайт высокой уникальности.

для начала 10 моделей по 2к симв. если понравится то возможно постоянное сотрудничество.

также за доплату надо размещать написанный текст HTML странице через dreamviewer.

шаблон страницы предоставлю.

HTMLНаписание статей
10 лет назад
mozmail77
Владимир 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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