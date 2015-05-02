Требуется копирайт и рерайт статей для сайта – ремонт телефонов. Желательно базовые знания терминов. Под каждую модель необходимо сделать копирайт или рерайт высокой уникальности. для начала 10 моделей по 2к ...
Написание отзывов (туристическая тематика) - рерайт/копирайт
Необходимо написать, а лучше сделать рерайт отзывов визовой/туристической тематики по 12 странам: Австралия, Канада, Германия, Польша, Китай, Испания, Италия, Франция, Греция, Литва, Голандия, Чехия
Необходимо написать по 3 отзыва на каждую страну = 36 шт..
Объем каждого 200-360 символов без пробелов. (230-430 с пробелами)
+ Фамилия, Имя, город, дата
Оставляйте заявки с ЦЕНОЙ и СРОКАМИ.
Спасибо.
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