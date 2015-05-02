Написание отзывов (туристическая тематика) - рерайт/копирайт

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Закрыт34 заявки285 просмотров

Необходимо написать, а лучше сделать рерайт отзывов визовой/туристической тематики по 12 странам: Австралия, Канада, Германия, Польша, Китай, Испания, Италия, Франция, Греция, Литва, Голандия, Чехия

Необходимо написать по 3 отзыва на каждую страну = 36 шт..

Объем каждого 200-360 символов без пробелов. (230-430 с пробелами)

+ Фамилия, Имя, город, дата

Оставляйте заявки с ЦЕНОЙ и СРОКАМИ.

Спасибо.

10 лет назад
reflexart
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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