Рерайт на Украинском языке.

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Закрыт15 заявок210 просмотров

Здравствуйте нужны рерайтеры на украинском языке. Объём текстов довольно большой. Нужно несколько человек для быстрого исполнения. Текст научного направления. (Дистанційна освіта в Україні)

Пишите свои цены и возможности по скорости исполнения. (за образец скорость рерайта текста на 20 стр., то есть за какое время справитесь с таким объёмом)

10 лет назад
didur
Роман 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров