Рерайт на Украинском языке.

Здравствуйте нужны рерайтеры на украинском языке. Объём текстов довольно большой. Нужно несколько человек для быстрого исполнения. Текст научного направления. (Дистанційна освіта в Україні)

Пишите свои цены и возможности по скорости исполнения. (за образец скорость рерайта текста на 20 стр., то есть за какое время справитесь с таким объёмом)