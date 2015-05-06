Написание статей на сайт

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Завершен34 заявки302 просмотра

Добрый день, на сайт занимающийся продажей музыкальных инструментов требуется написать СЕО-тексты

Написание статей
10 лет назад
he100885ldv
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

TextGuru
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$100
2 дня
Ребята очень ответственно отнеслись к нашей задаче. Написали грамотные тексты. Были всегда на связи. Работой очень доволен. Буду и далее сотрудничать)
Спасибо веб-студии IT-SHARK и лично Дмитрию за то, что постоянно обеспечивают нас интересной работой. От этого заказчика вы получите четко поставленную задачу, развернутое ТЗ и ответы на все ваши вопросы.

Заявки фрилансеров

TextGuru
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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