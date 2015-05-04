Статьи на тематику "Дом"

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт58 заявок900 просмотров

Разыскиваются хорошие копирайтеры для работы над проектом.

Цель: Написание интересных статей на тематику «Дом“.

Темы: домашние животные, дизайн интерьера, чистота и порядок, кулинарные рецепты.

Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете), осведомлённость в данной тематике.

Пол — женский.

Просьба тем, кто очень загружен и не может писать 5 и более статей в неделю не беспокоить.

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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Размер статьи: Размер от 3000 символов. В статье должны быть картинки, грамотно вставлены ключевые слова, не в ущерб информационной составляющей, без переспама.

Стоимость статьи: 160 рублей. Если вы напишете статью больше чем 3000 символов — стоимость останется прежней, необходимо уметь вкладывать смысловую нагрузку в ограниченное количество символов.

При меньших размерах статьи — 1500 символов — стоимость 105 рублей, 2000 символов — 125 рублей.

Статьи должны отвечать на поставленные вопросы (ключевые слова). Написание текстов подобного типа: " информацию о *ключевое слово* вы можете найти на просторах Интернета или в профильной литературе» оплачиваться не будет. Тексты не должны быть серыми и пустыми. Тексты должны быть написаны так, чтобы их хотелось читать, а не уйти со страницы после первого абзаца. Статьи должны быть структурированы, разделены на логические блоки.

При выполнении объема работ 15 и более статей в неделю — доплата 10%.

При нарушении оговоренных сроков — штрафные санкции -20% за оплату.

ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ЯНДЕКС ДЕНЕГ.

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Стартовое сотрудничество — 1 статья (оплачиваемая). Если все хорошо — вы получаете следующие 5 заданий. (также оплачиваемых)

Для грамотных, умеющих справляться с поставленными задачами копирайтеров, объем работы будет практически неограниченным.

Просьба сразу оставлять e-mail для контакта, если у Вас она не написана в профиле.

ЕСЛИ НЕТ E-MAIL АДРЕСА В ЗАЯВКЕ ИЛИ ПРОФИЛЕ — С ВАМИ НЕ СВЯЖУТСЯ

P.S. Просьба не тратить ваше и мое время впустую сообщениями — «буду писать за 5$ / 1000 знаков, я супер-профессионал». Цена за статью указана в сообщении и является окончательной.

Написание статей
10 лет назад
EugeneMir
Евгений 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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