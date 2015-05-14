Обновить контент на сайте, от 15000 до 25000 зн

На сайте про микронаушники нужно обновить тексты и написать несколько статей.

Нужен человек который имеет представление о том что пишет, нюансы объясню по скайпу.

Контент будет использован в первую очередь для посетителей и для сего оптимизации.

По срокам желательно к концу недели чтобы уже все было готово, до 10 мая примерно.

Подробное т.з прикреплено.