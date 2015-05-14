Обновить контент на сайте, от 15000 до 25000 зн

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Завершен14 заявок272 просмотра

На сайте про микронаушники нужно обновить тексты и написать несколько статей.

Нужен человек который имеет представление о том что пишет, нюансы объясню по скайпу.

Контент будет использован в первую очередь для посетителей и для сего оптимизации.

По срокам желательно к концу недели чтобы уже все было готово, до 10 мая примерно.

Подробное т.з прикреплено.

10 лет назад
Danilmos
Даниэль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

VicThor
Виктор 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Сотрудничеством доволен! Исполнитель коммуникабельный, учёл все пожелания, работу выполнил в срок.
Приятное сотрудничество, четко поставленные задачи, оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

VicThor
Виктор 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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