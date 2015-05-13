Разыскиваются хорошие копирайтеры для работы над проектом. Цель: Написание интересных статей на тематику «Дом“. Темы: домашние животные, дизайн интерьера, чистота и порядок, кулинарные рецепты. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу ...
Создание конструкций для генерации текстов
Создание текстовых шаблонов для генерации объявлений и описаний.
Пример: [Строительная компания Абсолют-с|Компания Абсолют-с] [продает|продаст] [ворота] [по низким ценам|по выгодной стоимости|по ценам дилера|по цене производителя], [гарантия от производителя|гарантия от поставщика][ - www|заказать сейчас|оформить заказ|узнать цены]. [Монтаж и сервис|Ремонт и гарантийное обслуживание|Выезд бригады монтажников и сервисное обслуживание] [ворот].
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