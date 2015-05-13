Создание конструкций для генерации текстов

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Завершен7 заявок167 просмотров

Создание текстовых шаблонов для генерации объявлений и описаний.

Пример: [Строительная компания Абсолют-с|Компания Абсолют-с] [продает|продаст] [ворота] [по низким ценам|по выгодной стоимости|по ценам дилера|по цене производителя], [гарантия от производителя|гарантия от поставщика][ - www|заказать сейчас|оформить заказ|узнать цены]. [Монтаж и сервис|Ремонт и гарантийное обслуживание|Выезд бригады монтажников и сервисное обслуживание] [ворот].

10 лет назад
webseodmin
Митрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sandra_sab
32 года
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$1
1 день
Меня все устраивает: сроки, качество, цена. Что еще нужно для полноценной работы?))) Продолжаю работать уже вне рамок первоначальной задачи. Рекомендую другим заказчикам.
Довольна сотрудничеством. Четкая постановка задачи, быстрая оплата, никаких задержек, постоянная коммуникация, хорошее отношение. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

sandra_sab
32 года
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад

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