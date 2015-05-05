Поздравление к 9 мая

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок252 просмотра

Компания Магазин Квартир хочет поздравить всех сотрудников а так же жителей города Смоленска с великим праздником победы, в связи с чем нужна небольшая статья, примерно на 16 строчек, цену предлагает исполнитель

10 лет назад
qwertydesign
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров