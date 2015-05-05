Поздравление к 9 мая

Здравствуйте, требуются люди, разбирающиеся в футбольной тематике, а лучше в мини-футбольной, или хотя бы интересующиеся этим видом спорта и умеющие писать статьи на эти темы. Сайт только на начальной стадии запуска, поэтому контента практически нет, ...