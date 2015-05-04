Написание блока статей по медицине

Требуются копирайтеры для написания блока статей, порядка 50 штук, по медицинской тематике.

- Умение писать грамотно, структурировано, интересно, стилистически красиво, в соответствии с техническим заданием.

- Владение специфическим лексиконом в области медицины и желательно специальное образование.

- Желательно владение английским языком.

- Обязательно предоставить образцы написанных уже ранее статей.

- С каждым претендентом будет проведено предварительное собеседование в текстовом режиме в скайпе, в промежуток времени с 17 до 19 часов по мск на предмет общих познаний в области медицины. Поэтому, прежде чем подавать заявку, пожалуйста, оцените реально свои возможности, навыки, знания, умения и время. Пожалуйста, не тратьте понапрасну свое и наше время.

- Требуемый объем - 8-12 тыс. знаков в сутки.

- Возможность трудиться ежедневно.

- Требования к уникальности - от 95% по advego.

- Оплата 40 р/1000 знаков без пробелов.