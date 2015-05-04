Разыскиваются хорошие копирайтеры для работы над проектом. Цель: Написание интересных статей на тематику «Дом“. Темы: домашние животные, дизайн интерьера, чистота и порядок, кулинарные рецепты. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу ...
Написание PR статей по строительной тематике
Написание статей ежемесячно для производителя строительных материалов. Объем от 5 000 символов статья.
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