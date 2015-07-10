Копирайт/рерайт на сайт о мини-футболе (футзале)

Здравствуйте, требуются люди, разбирающиеся в футбольной тематике, а лучше в мини-футбольной, или хотя бы интересующиеся этим видом спорта и умеющие писать статьи на эти темы. Сайт только на начальной стадии запуска, поэтому контента практически нет, и требуются люди, которые могли бы написать обзорные статьи, отчеты о матчах, какие-нибудь аналитические тексты связанные с мини-футболом, рерайт новостей с других источников (некоторые источники предоставлю).

Жду Ваших предложений