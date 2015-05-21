Интервью (Вопросы + ответы)

Необходимо написать интервью с руководителем маркетинговой компании. Вся информация будет предоставлена исполнителю.

Задача состоит из двух этапов.

1. - Сгенерировать впоросы для интервьюируемого исходя из предоставленных данных о нем и компании.

Когда интервьюируемый получит готовые вопросы, он даст краткий ответ на ни них, после чего переходим к следующему этапу.

2. - Ответы, которые дал интервьюируемый необходимо грамотно и красиво расписать, чтобы из всего этого получилось полноценное интервью.

Оплата строго за результат (возможно разделить оплату на два этапа)

Опыт работы с интервью желателен.

Стоить иметь в виду, что конечный результат должен удовлетворить не только интервьюируемого, но и маркетолога, а значит без доработок вряд ли получится обойтись.

В заявке указывайте ваш ценник, а так же прикрепляйте портфолио, если вы работали с подобной тематикой.