Здравствуйте, требуются люди, разбирающиеся в футбольной тематике, а лучше в мини-футбольной, или хотя бы интересующиеся этим видом спорта и умеющие писать статьи на эти темы. Сайт только на начальной стадии запуска, поэтому контента практически нет, ...
Интервью (Вопросы + ответы)
Необходимо написать интервью с руководителем маркетинговой компании. Вся информация будет предоставлена исполнителю.
Задача состоит из двух этапов.
1. - Сгенерировать впоросы для интервьюируемого исходя из предоставленных данных о нем и компании.
Когда интервьюируемый получит готовые вопросы, он даст краткий ответ на ни них, после чего переходим к следующему этапу.
2. - Ответы, которые дал интервьюируемый необходимо грамотно и красиво расписать, чтобы из всего этого получилось полноценное интервью.
Оплата строго за результат (возможно разделить оплату на два этапа)
Опыт работы с интервью желателен.
Стоить иметь в виду, что конечный результат должен удовлетворить не только интервьюируемого, но и маркетолога, а значит без доработок вряд ли получится обойтись.
В заявке указывайте ваш ценник, а так же прикрепляйте портфолио, если вы работали с подобной тематикой.
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