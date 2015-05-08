Здравствуйте, требуются люди, разбирающиеся в футбольной тематике, а лучше в мини-футбольной, или хотя бы интересующиеся этим видом спорта и умеющие писать статьи на эти темы. Сайт только на начальной стадии запуска, поэтому контента практически нет, ...
Рерайт текстов на IT тематику
Необходим качественный рерайт текстов на тему веб-дизайн, веб-разработка.
Объем 2-3 текста в неделю. 2 текст примерно по 2-3 т. знаков
Принцип работы: вы готовите 1 текст, он проверяется и исправляется, после этого остальные по образцу.
Готовая работа должна быть в формате word или в виде html документа, без грамматических и синтаксических ошибок, без лишнего форматирования (знаки "-" вместо форматированных списков, лишние пробелы и т.д.). К проекту прикреплен текст с образцом форматирования.
Бюджет 1,5 вмз/1000 зн.
Оплата QIWI, WMR, карта Сбербанк или Альфабанк
Уважаемые специалисты!
Пожалуйста при участии в заявке указывайте вашу цену и срок.
С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru
P.S. Наличие скайпа для общения голосом с 9 до 18 МСК — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.
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