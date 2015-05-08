Рерайт текстов на IT тематику

Необходим качественный рерайт текстов на тему веб-дизайн, веб-разработка.

Объем 2-3 текста в неделю. 2 текст примерно по 2-3 т. знаков

Принцип работы: вы готовите 1 текст, он проверяется и исправляется, после этого остальные по образцу.

Готовая работа должна быть в формате word или в виде html документа, без грамматических и синтаксических ошибок, без лишнего форматирования (знаки "-" вместо форматированных списков, лишние пробелы и т.д.). К проекту прикреплен текст с образцом форматирования.

Бюджет 1,5 вмз/1000 зн.

Оплата QIWI, WMR, карта Сбербанк или Альфабанк

Уважаемые специалисты!

Пожалуйста при участии в заявке указывайте вашу цену и срок.

С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru

P.S. Наличие скайпа для общения голосом с 9 до 18 МСК — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.