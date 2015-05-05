Написать статьи по онлайн игре Warface

Необходимо написать интервью с руководителем маркетинговой компании. Вся информация будет предоставлена исполнителю. Задача состоит из двух этапов. 1. - Сгенерировать впоросы для интервьюируемого исходя из предоставленных данных о нем и компании. Когда ...