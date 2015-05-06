Написать статьи по игре ГТА САМП

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Завершен4 заявки335 просмотров

Необходимо написать статьи по онлайн игре ГТА САМП.

Требования к статье:

- объем текста статьи от 1500 символов.

- статья должна быть уникальной. Уникальность статьи не ниже 100%.

- к статье должны прилагаться 2-3 рисунка уникальных (ваши скрины с игрушки)

10 лет назад
TolokovAV
39 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

maksvel123
Максим 
26 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Всегда платит во время и дает хорошую не трудную работу.

Заявки фрилансеров

maksvel123
Максим 
26 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад