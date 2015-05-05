Рерайтер в раздел компьютерные и мобильные технологии

Требуется специалист(на постоянную основу) для написания статей в области компьютерных и мобильных технологий для информационного портала(livelenta.com) по техническому заданию. Каждую неделю необходимо 2 статьи от 4500 до 6500 символов (для одной из рубрик). 40 рублей за 1000 символов. При составлении обзора программы с уникальными скриншотами 50 рублей за 1000 символов. Статьи должны быть разделены на подзаголовки. При написании новостной статьи должно быть вступление, подзаголовки и заключение. mail: [email protected]