Здравствуйте! Ищем писателей на разные темы. Писать нужно короткие заметки (200 слов) - Ваше мнение на тот или иной ключевой запрос. Оплата 60 заметок - $25 долларов. Далее поднимаем оплату после ...
Рерайтер в раздел компьютерные и мобильные технологии
Требуется специалист(на постоянную основу) для написания статей в области компьютерных и мобильных технологий для информационного портала(livelenta.com) по техническому заданию. Каждую неделю необходимо 2 статьи от 4500 до 6500 символов (для одной из рубрик). 40 рублей за 1000 символов. При составлении обзора программы с уникальными скриншотами 50 рублей за 1000 символов. Статьи должны быть разделены на подзаголовки. При написании новостной статьи должно быть вступление, подзаголовки и заключение. mail: [email protected]
Заявки фрилансеров
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