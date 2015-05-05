Наполнение карточек товара интернет-магазина музыкальных инструментов

Необходимо заполнить карточки товара интернет-магазина musicda.ru. В данный момент в нем представлены 3000 товаров, но их количество увеличивается постоянно.

Стоимость: 10 рублей одна карточка.

Срок выполнения: 20 дней или более

Сайт на движке PrestaShop, стандартная для этой cms админка. Заполнять все поля не надо.

Среднее время заполнения одной карточки 1-5 минут в зависимости от сложности товара и навыка.

Пример заполненной карточки:

http://musicda.ru/pedy/2973-elektronnaya-perkussiya-komplekt-cherub-dp-1008-digital-drum-pad-pack-.html

Пример незаполненной карточки:

http://musicda.ru/tuby/790-roy-benson-tv-202-bb-tuba-cvet-zoloto.html

Нужно сделать следующее:

• Найти описание товара в интернете (по названию модели или по артикулу)

• Найти изображение товара, если это инструмент (не аксессуар, не деталь) то 2-3 изображения

• Полное копирование текста возможно, но приветствуется небольшой рерайт

• Оплата по частям за каждые 50 товаров или по договоренности.

• Исходные сайты для заполнения могу предоставить, но обычно не возникает проблем при поиске через яндекс.

Более подробное описание задачи вышлю по вашему запросу.