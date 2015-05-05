Здравствуйте! Требуется написать статью по ведению беременности Требования: статья должна быть структурирована и не содержать воды. Наличие заголовкоа Н1/2/3 обязательно! Рассматриваю копирайтеров имеющих мед. образование или какое-либо отношение к медицине. ...
Наполнение карточек товара интернет-магазина музыкальных инструментов
Необходимо заполнить карточки товара интернет-магазина musicda.ru. В данный момент в нем представлены 3000 товаров, но их количество увеличивается постоянно.
Стоимость: 10 рублей одна карточка.
Срок выполнения: 20 дней или более
Сайт на движке PrestaShop, стандартная для этой cms админка. Заполнять все поля не надо.
Среднее время заполнения одной карточки 1-5 минут в зависимости от сложности товара и навыка.
Пример заполненной карточки:
http://musicda.ru/pedy/2973-elektronnaya-perkussiya-komplekt-cherub-dp-1008-digital-drum-pad-pack-.html
Пример незаполненной карточки:
http://musicda.ru/tuby/790-roy-benson-tv-202-bb-tuba-cvet-zoloto.html
Нужно сделать следующее:
• Найти описание товара в интернете (по названию модели или по артикулу)
• Найти изображение товара, если это инструмент (не аксессуар, не деталь) то 2-3 изображения
• Полное копирование текста возможно, но приветствуется небольшой рерайт
• Оплата по частям за каждые 50 товаров или по договоренности.
• Исходные сайты для заполнения могу предоставить, но обычно не возникает проблем при поиске через яндекс.
Более подробное описание задачи вышлю по вашему запросу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется специалист(на постоянную основу) для написания статей в области компьютерных и мобильных технологий для информационного портала(livelenta.com) по техническому заданию. Каждую неделю необходимо 2 статьи от 4500 до 6500 символов (для одной из рубрик). 40 рублей ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Здравствуйте! Ищем писателей на разные темы. Писать нужно короткие заметки (200 слов) - Ваше мнение на тот или иной ключевой запрос. Оплата 60 заметок - $25 долларов. Далее поднимаем оплату после ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать статьи по игре Варфейс. Уникальность 100% + 2-4 картинки на статью. Интересуют гайды: мануалы: прохождения: описания.Завершен10 лет назад
Необходимо написать статьи по онлайн игре ГТА САМП. Требования к статье: - объем текста статьи от 1500 символов. - статья должна быть уникальной. Уникальность статьи не ниже 100%. - к ...Завершен10 лет назад
Требуется человек для написание уникальных статей, новостей по тематике "Спецтехника". 10-12 статей в месяц, до конца года.Копирайтинг113 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужен журналист для написания постов в соц.сети по электрике.в течении 2 месяцев 1 раз в 3 дня. по 6 постов(каждый пост с картинкой), по 500 символов. 1 пост 30рЗавершен10 лет назад
Для магазина нужны отзывы на Маркете Оплата по факту размещения Предполагаю, что для людей только с опытом Оплата 100 руб за отзывКопирайтинг21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Отрерайтить готовые(искать не надо) 112 постов 35 руб за 1к сим без пробелов, срочноКопирайтинг21 заявкаЗакрыт10 лет назад