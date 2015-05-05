Наполнение карточек товара интернет-магазина музыкальных инструментов

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Закрыт37 заявок322 просмотра

Необходимо заполнить карточки товара интернет-магазина musicda.ru. В данный момент в нем представлены 3000 товаров, но их количество увеличивается постоянно.

Стоимость: 10 рублей одна карточка.

Срок выполнения: 20 дней или более

Сайт на движке PrestaShop, стандартная для этой cms админка. Заполнять все поля не надо.

Среднее время заполнения одной карточки 1-5 минут в зависимости от сложности товара и навыка.

Пример заполненной карточки:

http://musicda.ru/pedy/2973-elektronnaya-perkussiya-komplekt-cherub-dp-1008-digital-drum-pad-pack-.html

Пример незаполненной карточки:

http://musicda.ru/tuby/790-roy-benson-tv-202-bb-tuba-cvet-zoloto.html

Нужно сделать следующее:

• Найти описание товара в интернете (по названию модели или по артикулу)

• Найти изображение товара, если это инструмент (не аксессуар, не деталь) то 2-3 изображения

• Полное копирование текста возможно, но приветствуется небольшой рерайт

• Оплата по частям за каждые 50 товаров или по договоренности.

• Исходные сайты для заполнения могу предоставить, но обычно не возникает проблем при поиске через яндекс.

Более подробное описание задачи вышлю по вашему запросу.

HTMLPrestaShop
10 лет назад
alvoro
63 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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