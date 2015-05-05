Статья для мед.сайта

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Закрыт10 заявок214 просмотров

Здравствуйте! Требуется написать статью по ведению беременности

Требования: статья должна быть структурирована и не содержать воды. Наличие заголовкоа Н1/2/3 обязательно!

Рассматриваю копирайтеров имеющих мед. образование или какое-либо отношение к медицине.

Объем: от 2500 до 3500 зн.

Уникальность 100% проверка по адвего.

Приоритет копирайтерам, которые сами могут разместить статью на сайте (MODx)

Оплата: WMR, ЯД, Сбербанк

MODX
10 лет назад
Zody
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров