Информационные и новостные тексты

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Завершен1 заявка118 просмотров

Требуется написать около 50–60 текстов. Часть для компании, занимающейся оценкой. Часть — по новостройкам Подольского района. Тексты должны носить информационно-рекламный характер.

10 лет назад
Shpak1986
Денис 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
10 лет назад
$970
60 дней
Как всегда Александр на высоте, все быстро, четко и в срок. Мои рекомендации!!!
В который раз приятное сотрудничество. Могу рекомендовать Дениса исключительно, как положительного и ответственного заказчика. И сам буду с удовольствием продолжать работу над его проектами.

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karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
10 лет назад
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