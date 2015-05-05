Копирайт на тему дизайн интерьера

Добрый день ищу копирайтера, знакомого с терминологией дизайна интерьера и ремонта, который будет писать СЕО статьи, а так же описание к 3D проектам по теме дизайна интерьера, с использованием ключевых слов. Требуются качественные, уникальные тексты, броские заголовки.

Тематика статей - дизайн, дизайн интерьера, дизайн мебели, новые тенденции и прочее.

В отклике укажите:

1.Имя

2.Возраст

3.Город проживания

4.Опыт работы в данной тематике

5.Ваши расценки